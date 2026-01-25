Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe namağlup serisini sürdürmek istiyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile sahasında kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de namağlup olarak yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, Göztepe karşısında kazanmak ve Galatasaray ile arasında olan 1 puanlık farkı korumak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?