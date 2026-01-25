Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe namağlup serisini sürdürmek istiyor
25.01.2026 11:05
AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile sahasında kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de namağlup olarak yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, Göztepe karşısında kazanmak ve Galatasaray ile arasında olan 1 puanlık farkı korumak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Göztepe ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ligin ikinci devresinde evinde oynayacağı maçı kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam Göztepe'yle sahasında karşılaşacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN NAMAĞLUP YOLCULUĞU SÜRÜYOR
Ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Son lig maçında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Süper Lig'de namağlup tek takım konumunda olan Fenerbahçe, son 3 maçını da kazanmayı başardı.
FENERBAHÇE'NİN SOL BEKLERİ MAÇTA YOK
Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesinde 2 eksik oyuncu bulunuyor.
Sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Archie Brown ve Levent Mercan, bu akşamki maçta da takımdaki yerlerini alamayacak.
LİGİN EN GOLCÜSÜ, EN AZ GOL YİYENİNE KARŞI
Ligde oynanan 18 maçta rakip fileleri 42 kez sarsan Fenerbahçe, sezonun en golcü ekibi olarak dikkati çekerken, rakibi Göztepe ise kalesinde gördüğü 10 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda.
Fenerbahçe, sahasında oynadığı 8 mücadelede rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başarırken, 9 deplasman karşılaşmasına çıkan İzmir ekibi ise bu maçlarda yalnızca 6 gol yedi.
EN NESYRİ GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, takıma dahil oldu.
Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan golcü futbolcu, devlet protokolü sebebiyle Aston Villa maçı öncesinde Türkiye'ye gelememişti. FIFA kuralları gereği 5 gün izin hakkı olan Youssef En-Nesyri, dün takıma katıldı.