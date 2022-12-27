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Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Atakaş Hatayspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynadığı Trabzonspor maçında 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı. Fenerbahçe bu akşam kazanarak yeniden liderliğe yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe bu akşam sahasında Atakaş Hatayspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Trabzonspor derbisinde kırmızı kart gören Crespo bu akşam sahada yer almayacak. Peki, Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

FENERBAHÇE SON 2 LİG MAÇINDA PUAN ÇIKARAMADI

Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekibin, 14 maçta 29 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

CRESPO VE PEDRO HATAYSPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'le ilgili karar son çalışmada verilecek.

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

FERDİ KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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