Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe bu akşam sahasında Atakaş Hatayspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Trabzonspor derbisinde kırmızı kart gören Crespo bu akşam sahada yer almayacak. Peki, Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?