Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan hedefliyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Hatayspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?