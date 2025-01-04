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Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan hedefliyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 36 puanı bulunan 2. sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlayacak. Fenerbahçe, Hatayspor karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan hedefliyor - 1

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Hatayspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan hedefliyor - 2

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar akşamı Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan hedefliyor - 3

FENERBAHÇE'DE HEDEF 3 PUAN

Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlıyor.

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan hedefliyor - 4

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM EKSİK

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan hedefliyor - 5

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, yarın kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.

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