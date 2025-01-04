Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan hedefliyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 36 puanı bulunan 2. sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlayacak. Fenerbahçe, Hatayspor karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Hatayspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?