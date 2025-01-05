Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. 4 eksiği bulunan sarı-lacivertliler zirveyle arasındaki puan farkının açılmaması için galibiyet arıyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...
Fenerbahçe zirvedeki puan farkını yeniden 8'e indirmek için sahaya çıkıyor.
Galatasaray'ın kazandığı haftada takibi sürdürmeyi hedefleyen Sarı Lacivertliler, saat 19.00'da Hatayspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.