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Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. 4 eksiği bulunan sarı-lacivertliler zirveyle arasındaki puan farkının açılmaması için galibiyet arıyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu - 1

Fenerbahçe zirvedeki puan farkını yeniden 8'e indirmek için sahaya çıkıyor.

Galatasaray'ın kazandığı haftada takibi sürdürmeyi hedefleyen Sarı Lacivertliler, saat 19.00'da Hatayspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu - 2

Fenerbahçe'de 4 eksik var.

Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren İsmail Yüksek ve Samet kadroda olmayacak.

Takımla çalışmalara başlayan Livakoviç ve Oğuz Aydın'ın durumları ise maç saatinde netleşecek.

Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu - 3

İLK 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Levent Mercan, Tadic, Amrabat, Fred, Kostic, Dzeko, En Nesyri 

Hatayspor:  Erce, Kerim, Kilama, Yiğit Ali, Kamil Ahmet, Abdulkadir, Diack, Rui, Bilal, Funsho, Aboubakar

Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu - 4

Küme düşme hattındaki konuk Hatayspor ise zorlu bir süreçten geçiyor.

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışını sürdüren Akdeniz ekibi,, karşılaşmaya sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde çıkacak.

Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu - 5
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