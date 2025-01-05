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Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor: Muhtemel 11

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. 4 eksiği bulunan sarı-lacivertliler zirveyle arasındaki puan farkının açılmaması için galibiyet arıyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor: Muhtemel 11 - 1

Fenerbahçe zirvedeki puan farkını yeniden 8'e indirmek için sahaya çıkıyor.

Galatasaray'ın kazandığı haftada takibi sürdürmeyi hedefleyen Sarı Lacivertliler,, saat 19.00'da Hatayspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor: Muhtemel 11 - 2

Fenerbahçe'de 4 eksik var.

Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren İsmail Yüksek ve Samet kadroda olmayacak.

Takımla çalışmalara başlayan Livakoviç ve Oğuz Aydın'ın durumları ise maç saatinde netleşecek.

Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor: Muhtemel 11 - 3

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, En Nesyri 

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Diack, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Selimcan Temel, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar

Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor: Muhtemel 11 - 4

Küme düşme hattındaki konuk Hatayspor ise zorlu bir süreçten geçiyor.

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışını sürdüren Akdeniz ekibi,, karşılaşmaya sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde çıkacak.

Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor: Muhtemel 11 - 5
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