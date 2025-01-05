Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor: Muhtemel 11

Küme düşme hattındaki konuk Hatayspor ise zorlu bir süreçten geçiyor.



Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışını sürdüren Akdeniz ekibi,, karşılaşmaya sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde çıkacak.