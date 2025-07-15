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Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta? İşte kamp ve hazırlık maçı takvimi

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başlayarak yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Sağlık kontrollerinin ardından Portekiz'de hazırlık kampına giren Fenerbahçe, Karagümrük'ün ardından birçok ekiple hazırlık mücadelesine çıkacak. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta? İşte kamp ve hazırlık maçı takvimi.

Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta? İşte kamp ve hazırlık maçı takvimi - 1

İstanbul’daki çalışmaların ardından teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, Portekiz’e hareket etti. 27 Temmuz’a kadar sürecek olan yurt dışı kampında Fenerbahçe, hem fiziksel hem de taktiksel anlamda hazırlıklarını sürdürecek ve birçok hazırlık mücadelesine çıkacak. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta? İşte kamp ve hazırlık maçı takvimi.

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Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta? İşte kamp ve hazırlık maçı takvimi - 2

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Portekiz kampında Fenerbahçe’yi birbirinden zorlu dört hazırlık maçı bekliyor:

17 Temmuz – Portimonense

20 Temmuz – União de Leiria

23 Temmuz – Al Ittihad

26 Temmuz – Benfica

30 Temmuz – Lazio

Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta? İşte kamp ve hazırlık maçı takvimi - 3

FENERBAHÇE-LAZİO MAÇI KADIKÖY'DE

Portekiz kampını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönecek olan Fenerbahçe, sezon öncesi son provasını İstanbul’da gerçekleştirecek. Sarı-lacivertliler, 30 Temmuz'da İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’yu Ülker Stadyumu’nda konuk edecek.

Bu mücadele, hem taraftarlar hem de teknik ekip için sezona dair son değerlendirme niteliği taşıyacak.

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