İstanbul’daki çalışmaların ardından teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, Portekiz’e hareket etti. 27 Temmuz’a kadar sürecek olan yurt dışı kampında Fenerbahçe, hem fiziksel hem de taktiksel anlamda hazırlıklarını sürdürecek ve birçok hazırlık mücadelesine çıkacak. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta? İşte kamp ve hazırlık maçı takvimi.