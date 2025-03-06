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Fenerbahçe için Rangers'a karşı hem galibiyetin hem turun şifresini verdi: "Bu futbolcular problem yaratabilir"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya ekibi Rangers'ı konuk edecek. Kadıköy'de rakibiyle kozlarını paylaşacak olan sarı lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılıp rövanş öncesi avantajı cebine koymayı hedefliyor. Kritik müsabaka öncesi BBC Sport muhabiri Gavin Wallace, eşleşmeyi ntv.com.tr'ye değerlendirdi. Wallace, Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'yi ön plana çıkarırken, Rangers'ta ise mili futbolcu Rıdvan Yılmaz isminin altını çizdi. İskoç gazeteci, Rangers'ın Fenerbahçe'ye karşı problem yaratabilecek futbolcularını da sıraladı.

Fenerbahçe için Rangers'a karşı hem galibiyetin hem turun şifresini verdi: "Bu futbolcular problem yaratabilir" - 1

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını 4'e indiren ve gözünü Avrupa'ya çeviren Fenerbahçe bugün çok kritik bir maça çıkacak.

Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers ile karşılaşacak.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

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Fenerbahçe için Rangers'a karşı hem galibiyetin hem turun şifresini verdi: "Bu futbolcular problem yaratabilir" - 2

BBC Sport muhabiri Gavin Wallace, eşleşmede avantaj elde etmek için büyük öneme sahip mücadeleyi ntv.com.tr'ye değerlendirdi.

Soruları yanıtlayan Wallace; Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken unsurları anlatırken, Youssef En-Nesyri'nin maçtaki kilit isimlerden biri olacağını söyledi. Wallace ayrıca Rıdvan Yılmaz'ın da Rangers adına belirleyici rol oynayacağını dile getirdi.

Fenerbahçe için Rangers'a karşı hem galibiyetin hem turun şifresini verdi: "Bu futbolcular problem yaratabilir" - 3

Rangers'ın bu sezon İskoçya Ligi'nde lider Celtic'in oldukça gerisinde olduğunu görüyoruz. Bunun başlıca sebepleri neler olabilir? Takımın tek odak noktası da UEFA Avrupa Ligi gibi gözüküyor.

"Her şeyden önce Rangers’ın Celtic’in bu kadar gerisinde olmasının temel nedeni kadrosununun Celtic kadar iyi olmaması. Celtic Brendan Rodgers’ın yönetiminde muhteşem bir futbol performansı sergiliyor. Yüksek tempoda, fiziksel bir oyun oynuyorlar. Ön alanda da oldukça fazla pres yapıyorlar. Rangers’e gelirsek maalesef onları ileriye taşıyacak bir kadroya sahip değiller. Bununla mücadele etmeye çalışıyorlar. Başlarındaki teknik adamın da İskoçya’da futbolun nasıl oynandığını anlaması gerekiyor. Diğer takımlar Rangers ve Celtic ile karşılaştıkları zaman özel bir performans sergilemek istiyorlar. Bu durumlarla da mücadele etmeleri gerekiyor ama şu an için takımın ana odağının Avrupa Ligi’nde ilerlemek olduğunu söyleyebilirim."

Fenerbahçe için Rangers'a karşı hem galibiyetin hem turun şifresini verdi: "Bu futbolcular problem yaratabilir" - 4

Fenerbahçe, Rangers'a karşı nelere dikkat etmeli, hangi ismi ön plana çıkarabilirsin?

"Fenerbahçe’nin özellikle kanatlara dikkat etmesi gerektiğini söyleyebilirim. Benim için direkt olarak bir isim vermek zor. Rıdvan Yılmaz’ı örnek verebilirim, çok iyi bir oyuncu. Jefte de aynı şekilde. Takımın sol kanadı her rakip için problem yaratabilir. Orta saha da oynayan Nicolas Raskin de Fenerbahçe için problem teşkil edebilir. Hepsinden daha fazla olarak da Mohamed Diomande ön plana çıkıyor. James Tavernier şu an için fazla forma şansı bulamıyor ama forma giymesi halinde Fenerbahçe'nin başa çıkması gereken problemlerden biri olabilir."

Fenerbahçe için Rangers'a karşı hem galibiyetin hem turun şifresini verdi: "Bu futbolcular problem yaratabilir" - 5

Tur için favorin hangi takım ve neden?

"Benim için turun favorisini söylemek zor. Avrupa’da her zaman İskoç takımlarının kazanmasını isterim. Objektif olmak gerekirse Fenerbahçe kağıt üzerinde ağır basan taraf olarak görünüyor. Rangers’in Avrupa sahnesinde çok farklı bir takıma dönüştüğünü de söylemeliyim. Kendimi tekrar edeceğim fakat favoriyi söylemek gerçekten zor. Ancak ben Rangers’i söyleyeceğim, ne de olsa İskoç'um."

Fenerbahçe için Rangers'a karşı hem galibiyetin hem turun şifresini verdi: "Bu futbolcular problem yaratabilir" - 6

Fenerbahçe'de en çok çekindiğiniz futbolcu hangisi?

"Bence kesinlikle Youssef En-Nesyri. Yanılmıyorsam, bu sezon şu ana kadar 20 gol attı. Bence Rangers ona karşı kesinlikle özel önlem almalı. Çünkü son iki maçta Rangers rakiplerine çok erken gol şansı tanıdı. Defansif olarak tetikte olmaları şart. Mourinho’nun agresif bir oyun tarzı var ve Rangers pres karşısında zorlanan bir takım."

Fenerbahçe için Rangers'a karşı hem galibiyetin hem turun şifresini verdi: "Bu futbolcular problem yaratabilir" - 7

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile son dönemde önemli bir çıkış yakaladı. Sana göre Jose Mourinho ve ekibinin, Rangers'ı elemesi halinde Avrupa Ligi kupasını kazanma ihtimali olur mu?

"Evet, bence kazanma şansları var. Jose Mourinho’yu tanıyorum ve takımlarını nasıl öne taşıdığını biliyorum. Bu turnuvayı kazanmak için her şeyi yapacaktır. Şu an turnuvada kalan son 16 takıma baktığımda Fenerbahçe’nin hepsini yenebileceğini düşünüyorum. Buna Manchester United ve Real Sociedad da dahil. Bence bu takımlar da Fenerbahçe’den çekiniyorlardır. Eğer ben bir Rangers oyuncusu olsaydım, Mourinho’nun Fenerbahçe’sine karşı oynamaktan çekinirdim."

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