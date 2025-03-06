Fenerbahçe için Rangers'a karşı hem galibiyetin hem turun şifresini verdi: "Bu futbolcular problem yaratabilir"
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya ekibi Rangers'ı konuk edecek. Kadıköy'de rakibiyle kozlarını paylaşacak olan sarı lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılıp rövanş öncesi avantajı cebine koymayı hedefliyor. Kritik müsabaka öncesi BBC Sport muhabiri Gavin Wallace, eşleşmeyi ntv.com.tr'ye değerlendirdi. Wallace, Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'yi ön plana çıkarırken, Rangers'ta ise mili futbolcu Rıdvan Yılmaz isminin altını çizdi. İskoç gazeteci, Rangers'ın Fenerbahçe'ye karşı problem yaratabilecek futbolcularını da sıraladı.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını 4'e indiren ve gözünü Avrupa'ya çeviren Fenerbahçe bugün çok kritik bir maça çıkacak.
Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers ile karşılaşacak.
Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.