Fenerbahçe için Rangers'a karşı hem galibiyetin hem turun şifresini verdi: "Bu futbolcular problem yaratabilir"

Rangers'ın bu sezon İskoçya Ligi'nde lider Celtic'in oldukça gerisinde olduğunu görüyoruz. Bunun başlıca sebepleri neler olabilir? Takımın tek odak noktası da UEFA Avrupa Ligi gibi gözüküyor.



"Her şeyden önce Rangers’ın Celtic’in bu kadar gerisinde olmasının temel nedeni kadrosununun Celtic kadar iyi olmaması. Celtic Brendan Rodgers’ın yönetiminde muhteşem bir futbol performansı sergiliyor. Yüksek tempoda, fiziksel bir oyun oynuyorlar. Ön alanda da oldukça fazla pres yapıyorlar. Rangers’e gelirsek maalesef onları ileriye taşıyacak bir kadroya sahip değiller. Bununla mücadele etmeye çalışıyorlar. Başlarındaki teknik adamın da İskoçya’da futbolun nasıl oynandığını anlaması gerekiyor. Diğer takımlar Rangers ve Celtic ile karşılaştıkları zaman özel bir performans sergilemek istiyorlar. Bu durumlarla da mücadele etmeleri gerekiyor ama şu an için takımın ana odağının Avrupa Ligi’nde ilerlemek olduğunu söyleyebilirim."