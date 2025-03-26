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Fenerbahçe için yılın transferi iddiası: Manchester City'den Kadıköy'e gelecek

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK deplasmanına çıkacak olan ve lider Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek olan Fenerbahçe'de sezon sonu için de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertliler için Manchester City'den ayrılacak olan dünyaca ünlü futbolcu iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe için yılın transferi iddiası: Manchester City'den Kadıköy'e gelecek - 1

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan ve kalan haftalarda farkı eritmeyi hedefleyen Fenerbahçe, gelecek sezona ise oldukça iddialı bir başlangıç yapmanın planlarını oluşturuyor...

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Fenerbahçe için yılın transferi iddiası: Manchester City'den Kadıköy'e gelecek - 2

Yeni sezonda da teknik direktör Jose Mourinho ile devam etmesine kesin gözüyle bakılan sarı - lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcının raporları doğrultusunda transfer operasyonuna başlandı.

Fenerbahçe için yılın transferi iddiası: Manchester City'den Kadıköy'e gelecek - 3

Kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için gündeme çarpıcı bir iddia geldi.

Fenerbahçe için yılın transferi iddiası: Manchester City'den Kadıköy'e gelecek - 4

Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertliler, yeni sezonda kaleyi Manchester City'den Ederson'a emanet etmek istiyor.

Fenerbahçe için yılın transferi iddiası: Manchester City'den Kadıköy'e gelecek - 5

Haberin devamında özellikle teknik direktör Jose Mourinho’nun Ederson konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe için yılın transferi iddiası: Manchester City'den Kadıköy'e gelecek - 6

Tecrübeli kalecinin Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğu ancak İngiliz devinin bu yaz Ederson ile yolları ayırma planı yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe için yılın transferi iddiası: Manchester City'den Kadıköy'e gelecek - 7

Ayrıca 31 yaşındaki eldivenin menajerinin, Jose Mourinho’nun hem temsilcisi hem de yakın arkadaşı Jorge Mendes olmasının Fenerbahçe’ye bu transfer için avantaj sağlayabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe için yılın transferi iddiası: Manchester City'den Kadıköy'e gelecek - 8

Bu sezon City formasıyla 29 maça çıkan Brezilyalı kaleci, kalesinde 44 gol gördü. Ederson 7 maçta ise rakiplerine geçit vermedi.

Fenerbahçe için yılın transferi iddiası: Manchester City'den Kadıköy'e gelecek - 9
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