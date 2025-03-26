Fenerbahçe için yılın transferi iddiası: Manchester City'den Kadıköy'e gelecek
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK deplasmanına çıkacak olan ve lider Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek olan Fenerbahçe'de sezon sonu için de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertliler için Manchester City'den ayrılacak olan dünyaca ünlü futbolcu iddiası gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan ve kalan haftalarda farkı eritmeyi hedefleyen Fenerbahçe, gelecek sezona ise oldukça iddialı bir başlangıç yapmanın planlarını oluşturuyor...