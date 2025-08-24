Fenerbahçe ikinci kez Benfica karşısında! Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçına Benfica ile çıkıyor. Sarı lacivertlilerin evinde düzenlenen ilk maç 0-0 berabere tamamlanmıştı. Rövanşın ardından kazanan takım lig aşamasına adını yazdıracak. Lig aşaması için kura çekimleri de 28 Ağustos'ta olacak. Benfica'ya konuk olacak Fenerbahçe, galibiyet hedefi ile sahada yer alacak. Benfica - Fenerbahçe play-off rövanş maçı ayrıntıları...
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına geri sayım. Eleme turunu başarı ile atlatan Fenerbahçe, play-off'larda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşmişti. İlk maç 0-0 berabere bitti ve rövanş maçı heyecanı başladı. Play-off ikinci maçı da 27 Ağustos günü Benfica ev sahipliğinde düzenlenecek. İşte, Benfica - Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi...