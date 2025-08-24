Fenerbahçe ikinci kez Benfica karşısında! Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, 3. eleme turundan serüvene katılmıştı. Bu aşamada Feyenoord ile eşleşti ve ilk maç 2-1 sarı lacivertli takım üstünlüğü ile noktalandı. Rövanş ise 5-2 Fenerbahçe'nin oldu.



Benfica, turnuvaya 3. eleme turundan başladı. Nice ile eşleşen takım ilk maçı 0-2 kazandı, rövanş mücadelesinde de 2-0 Benfica galip geldi.