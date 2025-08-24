NTV.COM.TR

Fenerbahçe ikinci kez Benfica karşısında! Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçına Benfica ile çıkıyor. Sarı lacivertlilerin evinde düzenlenen ilk maç 0-0 berabere tamamlanmıştı. Rövanşın ardından kazanan takım lig aşamasına adını yazdıracak. Lig aşaması için kura çekimleri de 28 Ağustos'ta olacak. Benfica'ya konuk olacak Fenerbahçe, galibiyet hedefi ile sahada yer alacak. Benfica - Fenerbahçe play-off rövanş maçı ayrıntıları...

Fenerbahçe ikinci kez Benfica karşısında! Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına geri sayım. Eleme turunu başarı ile atlatan Fenerbahçe, play-off'larda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşmişti. İlk maç 0-0 berabere bitti ve rövanş maçı heyecanı başladı. Play-off ikinci maçı da 27 Ağustos günü Benfica ev sahipliğinde düzenlenecek. İşte, Benfica - Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe ikinci kez Benfica karşısında! Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Sarı lacivetli takım, Benfica ile play-off rövanş maçına 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de çıkacak. Maç Estádio da Luz stadyumunda olacak. Kazanan takım lig aşamasında mücadele şansı yakalayacak.

Lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos günü yapılacak ve 1. hafta maçları da 16-18 Eylül tarihlerinde organize edilecek.

Fenerbahçe ikinci kez Benfica karşısında! Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, 3. eleme turundan serüvene katılmıştı. Bu aşamada Feyenoord ile eşleşti ve ilk maç 2-1 sarı lacivertli takım üstünlüğü ile noktalandı. Rövanş ise 5-2 Fenerbahçe'nin oldu.

Benfica, turnuvaya 3. eleme turundan başladı. Nice ile eşleşen takım ilk maçı 0-2 kazandı, rövanş mücadelesinde de 2-0 Benfica galip geldi.

DAHA FAZLA GÖSTER