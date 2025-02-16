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Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga | Sarı lacivertlilerden yaralı taraftar için açıklama: "Bir taraftarımız kalbinin altından bıçaklandı"

Boluspor ile oynayacakları maç için kente giden Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları arasında, mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı. Jandarma ekipleri havaya ateş açıp, tarafları ayırırken, kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralanan taraftarlar hastaneye kaldırıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada bir taraftarın kalbinin altından bıçaklandığı ve tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga | Sarı lacivertlilerden yaralı taraftar için açıklama: "Bir taraftarımız kalbinin altından bıçaklandı" - 1

Boluspor ile oynayacakları maçı izlemek için kente giden Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi.

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Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga | Sarı lacivertlilerden yaralı taraftar için açıklama: "Bir taraftarımız kalbinin altından bıçaklandı" - 2

Mola verdikleri dinlenme tesisinde karşılaşan taraftarlar arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı.

Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga | Sarı lacivertlilerden yaralı taraftar için açıklama: "Bir taraftarımız kalbinin altından bıçaklandı" - 3

Jandarma ekipleri havaya ateş açıp, tarafları ayırırken, kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavgada yaralanan Fenerbahçe taraftarları hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga | Sarı lacivertlilerden yaralı taraftar için açıklama: "Bir taraftarımız kalbinin altından bıçaklandı" - 4

Fenerbahçe Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz yaralanan taraftarlardan birinin kalbinin hemen altından bıçaklandığını açıkladı. 

Sapmaz, "Ankara’dan Kasımpaşa maçı için yola çıkan, Bolu’da bir dinlenme tesisinde bıçaklanan taraftarlarımızın sağlık durumu: İkisi hafif 3 yaralı var. Bir taraftarımız hemen kalbinin altından bıçaklandığından hastanede kontrol altında tutuluyor. Diğer taraftarlarımız maç için yola çıktı." dedi. 

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