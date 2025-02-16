Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga | Sarı lacivertlilerden yaralı taraftar için açıklama: "Bir taraftarımız kalbinin altından bıçaklandı"

Fenerbahçe Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz yaralanan taraftarlardan birinin kalbinin hemen altından bıçaklandığını açıkladı.

Sapmaz, "Ankara’dan Kasımpaşa maçı için yola çıkan, Bolu’da bir dinlenme tesisinde bıçaklanan taraftarlarımızın sağlık durumu: İkisi hafif 3 yaralı var. Bir taraftarımız hemen kalbinin altından bıçaklandığından hastanede kontrol altında tutuluyor. Diğer taraftarlarımız maç için yola çıktı." dedi.