Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga | Sarı lacivertlilerden yaralı taraftar için açıklama: "Bir taraftarımız kalbinin altından bıçaklandı"
Boluspor ile oynayacakları maç için kente giden Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları arasında, mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı. Jandarma ekipleri havaya ateş açıp, tarafları ayırırken, kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralanan taraftarlar hastaneye kaldırıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada bir taraftarın kalbinin altından bıçaklandığı ve tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Boluspor ile oynayacakları maçı izlemek için kente giden Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi.