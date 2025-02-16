Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi: Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Boluspor ile oynayacakları maç için kente giden Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları arasında, mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı. Jandarma ekipleri havaya ateş açıp, tarafları ayırırken, kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralanan taraftarlar hastaneye kaldırıldı.
Boluspor ile oynayacakları maçı izlemek için kente giden Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi.