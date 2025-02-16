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Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi: Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Boluspor ile oynayacakları maç için kente giden Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları arasında, mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı. Jandarma ekipleri havaya ateş açıp, tarafları ayırırken, kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralanan taraftarlar hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi: Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - 1

Boluspor ile oynayacakları maçı izlemek için kente giden Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi.

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Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi: Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - 2

Mola verdikleri dinlenme tesisinde karşılaşan taraftarlar arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı.

Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi: Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - 3

Jandarma ekipleri havaya ateş açıp, tarafları ayırırken, kavgada 2 kişi yaralandı.

Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi: Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - 4

Kavgada yaralanan 2 Fenerbahçe taraftarı hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

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