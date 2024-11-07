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Fenerbahçe ile karşılaşacak Alkmaar nerenin takımı, nüfusu kaç? 120 bin nüfuslu peynir merkezi!

Türkiye'nin temsilcisi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Hollanda ekibi AZ Alkmaar, peynir pazarıyla ünlü 120 bin nüfuslu şehre futbol heyecanı yaşatıyor. İşte Alkmaar şehri hakkında merak edilenler ve maçtan bilgiler...

Fenerbahçe ile karşılaşacak Alkmaar nerenin takımı, nüfusu kaç? 120 bin nüfuslu peynir merkezi! - 1

Fenerbahçe Avrupa sınavına çıkacağı Hollanda'nın kuzeyindeki Alkmaar takımı, başkent Amsterdam'a 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Büyükbaş hayvancılık ve tarımın ön plana çıktığı Alkmaar'da peynir pazarı ise dikkati çekiyor.

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Fenerbahçe ile karşılaşacak Alkmaar nerenin takımı, nüfusu kaç? 120 bin nüfuslu peynir merkezi! - 2

Alkmaar'da 1622 yılından beri nisan ve eylül ayları arasında her cuma kurulan peynir pazarı, yalnızca Hollandalıların değil Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor.

Fenerbahçe ile karşılaşacak Alkmaar nerenin takımı, nüfusu kaç? 120 bin nüfuslu peynir merkezi! - 3

Pazara gelen turistler, peynir müzesi ve Saint Alkmaar Laurens Kilisesi'ni de geziyor.

Fenerbahçe ile karşılaşacak Alkmaar nerenin takımı, nüfusu kaç? 120 bin nüfuslu peynir merkezi! - 4

Şehirde, ABD'nin ünlü müzik gruplarından The Beatles için yapılmış müze de yer alıyor.

Müze, Beatles hayranlarının Hollanda seyahatlerinde uğrak noktası oluyor.

Fenerbahçe ile karşılaşacak Alkmaar nerenin takımı, nüfusu kaç? 120 bin nüfuslu peynir merkezi! - 5

AZ ALKMAAR'IN 2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

1967 yılında kurulan AZ Alkmaar'ın Hollanda Ligi'nde 1980-81 ve 2008-09 sezonlarında 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Hollanda Süper Kupası'nı 2009-10 sezonunda kaldıran AZ Alkmaar, Hollanda Kupası'nda da 1977-78, 1980-81, 1981-82 ve 2012-13 sezonlarında 4 kez mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe ile karşılaşacak Alkmaar nerenin takımı, nüfusu kaç? 120 bin nüfuslu peynir merkezi! - 6

STATTA İLK GOL GİLBERTO SİLVA'DAN

AZ Alkmaar'ın maçlarını oynadığı 19 bin 500 kapasiteli AZ Stadı, 2006 yılında Arsenal ile oynanan hazırlık maçıyla kapılarını açtı.

İngiliz ekibi, karşılaşmayı 3-0 kazanırken statta ilk golü Brezilyalı eski futbolcu Gilberto Silva attı.

Fenerbahçe ile karşılaşacak Alkmaar nerenin takımı, nüfusu kaç? 120 bin nüfuslu peynir merkezi! - 7

Stadyumun çatısının 2019 yılında çökmesi sebebiyle 2021 yılında yenileme çalışması başlatıldı ve stadyum bugünkü halini aldı.

Fenerbahçe ile karşılaşacak Alkmaar nerenin takımı, nüfusu kaç? 120 bin nüfuslu peynir merkezi! - 8

Hollanda temsilcisinin daha önce maçlarını oynadığı Alkmaarderhout'un bulunduğu bölge ise bugün kültür parkı olarak şehir sakinleri ve ziyaretçilerine hizmet ediyor.

Fenerbahçe ile karşılaşacak Alkmaar nerenin takımı, nüfusu kaç? 120 bin nüfuslu peynir merkezi! - 9
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