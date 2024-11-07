Fenerbahçe ile karşılaşacak Alkmaar nerenin takımı, nüfusu kaç? 120 bin nüfuslu peynir merkezi!
Türkiye'nin temsilcisi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Hollanda ekibi AZ Alkmaar, peynir pazarıyla ünlü 120 bin nüfuslu şehre futbol heyecanı yaşatıyor. İşte Alkmaar şehri hakkında merak edilenler ve maçtan bilgiler...
Fenerbahçe Avrupa sınavına çıkacağı Hollanda'nın kuzeyindeki Alkmaar takımı, başkent Amsterdam'a 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Büyükbaş hayvancılık ve tarımın ön plana çıktığı Alkmaar'da peynir pazarı ise dikkati çekiyor.