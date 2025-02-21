Fenerbahçe ile Rangers 24 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya: Daha önce sarı lacivertliler elemişti!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, İskoç temsilcisiyle en son 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında karşılaşmış ve rakibini saf dışı bırakmayı başarmıştı. İlk maç mart ayında İstanbul'da oynanacak. Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz da forma giyiyor. İşte geçmiş karşılaşma ve eşleşmeye dair ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.
Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi İskoçya ekibi Rangers oldu.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasını 10 puanla 24. sırada tamamlarken, Rangers ise oynadığı 8 maçta 14 puan elde ederek, 8. sırada yer aldı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.