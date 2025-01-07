Fenerbahçe ilgileniyordu: Firmino için resmi açıklama geldi

Zini, "Fenerbahçe'den Firmino ile ilgili herhangi bir teklif almadık." diye konuştu.

Ayrıca haberde Al-Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle'nin kulüp yönetiminden Firmino'nun devre arasında ayrılması için talepte bulunduğunu belirtti.