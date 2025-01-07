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Fenerbahçe ilgileniyordu: Firmino için resmi açıklama geldi

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal forması giyen Roberto Firmino'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürülüyordu. Brezilyalı yıldızın menajeri Nene Zini, sarı-lacivertlilerden gelen herhangi bir teklif olmadığını söyledi.

Fenerbahçe ilgileniyordu: Firmino için resmi açıklama geldi - 1

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Al-Ahli forması giyen Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak istediği öne sürülüyordu.

Brezilyalı futbolcuyla ilgili menajeri Nene Zini'den Suudi Arabistan basınından Al-Riyadiya'ya resmi açıklama geldi. 

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Fenerbahçe ilgileniyordu: Firmino için resmi açıklama geldi - 2

Zini, "Fenerbahçe'den Firmino ile ilgili herhangi bir teklif almadık." diye konuştu.

Ayrıca haberde Al-Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle'nin kulüp yönetiminden Firmino'nun devre arasında ayrılması için talepte bulunduğunu belirtti.

Fenerbahçe ilgileniyordu: Firmino için resmi açıklama geldi - 3

Al-Hilal ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Firmino, 19 resmi maçta 6 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi. 

Firmino bu sezon Al-Ahli formasıyla 19 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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