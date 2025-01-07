Fenerbahçe ilgileniyordu: Firmino için resmi açıklama geldi
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal forması giyen Roberto Firmino'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürülüyordu. Brezilyalı yıldızın menajeri Nene Zini, sarı-lacivertlilerden gelen herhangi bir teklif olmadığını söyledi.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Al-Ahli forması giyen Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak istediği öne sürülüyordu.
Brezilyalı futbolcuyla ilgili menajeri Nene Zini'den Suudi Arabistan basınından Al-Riyadiya'ya resmi açıklama geldi.