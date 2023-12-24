Fenerbahçe ilk yarıyı averajla lider tamamladı
rendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'la sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, puanını 44'e çıkarırken, ilk yarıyı averajla lider tamamladı.
Süper Lig'de boy gösterdiği 17 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip filelere 44 gol gönderirken kalesinde ise 14 gol gördü.
Sarı-lacivertli takım bu periyotta 30 averaja ulaşırken, kendisiyle aynı puana sahip Galatasaray'ı gol farkıyla geride bıraktı.