Fenerbahçe ilk yarıyı averajla lider tamamladı

BU SEZON İLK KEZ İSABETLİ ŞUT ATAMADI

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Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez isabetli şut kaydedemediği bir maça imza attı.



Derbi öncesinde ligde oynadığı 16 maçın 15'inde gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, yalnızca Yukatel Adana Demirspor deplasmanında gol üretememiş ancak 8 isabetli şut kaydetmişti.



Galatasaray maçında ligde ikinci kez gol atamayan Fenerbahçe, buna karşın isabetli şut da atamadı.