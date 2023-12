Fenerbahçe ilk yarıyı averajla lider tamamladı

Ünder; MKE Ankaragücü, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında İrfan Can Kahveci'yle değişirken Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ise 87. dakikada Tadic'in yerine oyuna dahil oldu. Bu maçta İrfan Can Kahveci 83. dakikada oyundan çıkmıştı.



Galatasaray karşısında Cengiz Ünder-İrfan Can Kahveci ikilisi ilk 45 dakikada birlikte forma giyerken, ikinci yarının başında Cengiz oyundan çıktı, yerine İsmail Yüksek dahil oldu.