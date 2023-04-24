Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'u konuk edecek

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı için geri sayım başladı. Futbol severlerin merakla beklediği karşılaşmanın ayrıntıları belli oldu. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Fenerbahçe-İstanbulspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe maçı öncesinde İstanbulspor'da 4 isim cezalı. David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Jason Lokilo ve Emeka Eze ise kart sınırında olan oyuncular. Bu futbolcular, Fenerbahçe mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.
İki ekibin ligin ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçı Fenerbahçe, 5-2 kazanmıştı.
Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de 6 isim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında forma giyemeyecek Miha Zajc da sarı kart ceza sınırında.