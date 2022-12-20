Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında bu akşam Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Türkiye Kupası eleme turu maçlarına 5. turdan katılan Fenerbahçe, rakibini yenerek bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?