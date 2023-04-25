Fenerbahçe-İstanbulspor maçındaki gol iptali ve penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

Trio programının hakemlerinden Bülent Yıldırım, "Şut çekildiği anda Ferdi ayağını koyuyor ve top ayağına çarpıyor; beklenmedik bir şekilde ve zamanda; kaçınamayacağım şekilde doğal müdahale etmişken top arkamdan geldi ve koluma çarptı. Bu yanlış bir karar. Burada bir yorum hatası var. Sübjektif bir taraf var. Hakem verse saygı duyardım. Bir yere kadar kabul edebilirdim. VAR ile verilen bu penaltı, UEFA'nın eğitimi kapsamında örnek verilen bir penaltı değil." şeklinde yorum yaptı.