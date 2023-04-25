Fenerbahçe-İstanbulspor maçındaki gol iptali ve penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

- Maçın 5. dakikasında Fenerbahçe Attila Szalai'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak hakem Kadir Sağlam, Joao Pedro ile kaleci Alp Arda'nın yaşadığı pozisyon nedeniyle golü iptal etti ve faul kararını verdi.
Eski hakem Seçim Demirel, "Her oyuncunun sahanın her yerinde konumlanma hakkı var. Burada bir faul beklentisi varsa eğer Fenerbahçeli oyuncunun hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Kaleci, Fenerbahçeli oyuncuya gelip çarpıyor. Faul kararı hatalı. Gol kararı doğru olurdu. Yanlış karar." şeklinde yorumladı.
Bülent Yıldırım: "Kaleci Alp Arda risk aldı, çıktı ve topa vurdu. Bedeni geldi Pedro'ya çarptı. Futbol oyun kurallarında faul diye nitelendirilebilecek hiçbir unsur yok. Son derece fahiş, maçın seyrini değiştiren bir hakem hatası. Çok ciddi bir yanlış. Maalesef bu pozisyon çok net gol verilmeliydi."
Fırat Aydınus: "Orta geldiğinde kaleci hız alarak topa gitti ve Pedro kaleciyi görünce durmaya çalıştı. Benim yorumum, bu bir çarpışmadır ve akabinde verilecek gol daha doğru olurdu. Ancak burada önemli olan nokta top Szalai'nin kafasına geldiği an hakem düdüğü çalıyor ve VAR'ı devre dışı bırakıyor. Bekle pozisyon sonuçlansın."
- 22. dakikada ise Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde sarı lacivertli takımın futbolcuları penaltı bekledi. Ancak hakem devam kararı verdi.
Seçim Demirel, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban pozisyonun penaltı olması gerektiğini söyledi.
TV8.5 yorumcusu Fırat Aydınus ise "Mehmet Yeşil kafaya çıkarken kolları omuz hizasında. Kafayı vuramıyor ve engellemeyi açık koluyla yapıyor. Net bir penaltı. Futbolcu, kolunu kaçırabilecekken bilerek açıyor. VAR'ın kesinlikle müdahil olması gereken bir pozisyon." yorumunda bulundu.
- 55. dakikada İstanbulspor penaltı kazandı.
Trio programının hakemlerinden Bülent Yıldırım, "Şut çekildiği anda Ferdi ayağını koyuyor ve top ayağına çarpıyor; beklenmedik bir şekilde ve zamanda; kaçınamayacağım şekilde doğal müdahale etmişken top arkamdan geldi ve koluma çarptı. Bu yanlış bir karar. Burada bir yorum hatası var. Sübjektif bir taraf var. Hakem verse saygı duyardım. Bir yere kadar kabul edebilirdim. VAR ile verilen bu penaltı, UEFA'nın eğitimi kapsamında örnek verilen bir penaltı değil." şeklinde yorum yaptı.
Fırat Aydınus ise son 2 senede MHK'de yapılan değişikliklerin ardından nedeniyle penaltı kararının doğru olduğunu söyledi.