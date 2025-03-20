NTV.COM.TR

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için takas planıyla masada: Mile Svilar - Dominik Livakovic

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe milli arada hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon için takıma katmak istediği isimle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için takas planıyla masada: Mile Svilar - Dominik Livakovic - 1

Samsunspor maçında 2 puan bırakan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak olan Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam ediliyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için takas planıyla masada: Mile Svilar - Dominik Livakovic - 2

Milli takımlarına giden birçok futbolcusundan yoksun devam eden antrenmanların yanı sıra sarı - lacivertlilerin gelecek sezon planlaması hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için takas planıyla masada: Mile Svilar - Dominik Livakovic - 3

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Roma'dan eski öğrencisi kaleci Mile Svilar'ın durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için takas planıyla masada: Mile Svilar - Dominik Livakovic - 4

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Portekizli çalıştırıcı, Svilar ile yeniden beraber çalışmak istiyor.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için takas planıyla masada: Mile Svilar - Dominik Livakovic - 5

Sarı - lacivertlilerin bu transfer için Dominik Livakovic ile Mile Svilar'ın takasını planladığı öne sürüldü. Roma'nın ise 25 yaşındaki Svilar ile sözleşme uzatmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için takas planıyla masada: Mile Svilar - Dominik Livakovic - 6

Bu sezon Roma formasıyla 42 maça çıkan Svilar, kalesinde 46 gol görürken 14 kez rakiplerine geçit vermedi.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için takas planıyla masada: Mile Svilar - Dominik Livakovic - 7
DAHA FAZLA GÖSTER