Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için takas planıyla masada: Mile Svilar - Dominik Livakovic
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe milli arada hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon için takıma katmak istediği isimle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Samsunspor maçında 2 puan bırakan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak olan Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam ediliyor.