Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, müsabaka için özel uçakla kente uçtu.
Trabzon Havalimanı Dış Hatlar bölümünden çıkış yapan kafileyi az sayıda Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus ve oyunculara ilgi gösteren bir grup taraftarlar, sarı lacivertli oyunculara forma imzalattı.
MİNİK TARAFTARLAR JESUS'A SARILDI
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’u havalimanı çıkışında bekleyen minik taraftarlar, deneyimli teknik adama çiçek verdi.
Jesus ile kendisine sarılan minik taraftar arasında duygu dolu anlar yaşandı.
Sarı lacivertliler, kendisini bekleyen otobüse binerek polis konvoyu eşliğinde havalimanından ayrılarak kentte konaklayacakları otele yerleşti.