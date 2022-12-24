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Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da

Süper Lig’in 15’inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, müsabaka öncesi kente gitti. Kendisini çiçekle karşılayan çocuklara sarılan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus ile minik taraftarlar arasında duygu dolu anlar yaşandı.

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da - 1

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, müsabaka için özel uçakla kente uçtu.


Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da - 2

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar bölümünden çıkış yapan kafileyi az sayıda Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.


Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da - 3

Portekizli teknik adam Jorge Jesus ve oyunculara ilgi gösteren bir grup taraftarlar, sarı lacivertli oyunculara forma imzalattı.

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da - 4

MİNİK TARAFTARLAR JESUS'A SARILDI

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’u havalimanı çıkışında bekleyen minik taraftarlar, deneyimli teknik adama çiçek verdi.

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da - 5

Jesus ile kendisine sarılan minik taraftar arasında duygu dolu anlar yaşandı.


Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da - 6

Sarı lacivertliler, kendisini bekleyen otobüse binerek polis konvoyu eşliğinde havalimanından ayrılarak kentte konaklayacakları otele yerleşti.

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