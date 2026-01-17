Fenerbahçe Kante için ikna turunda, sözleşmeyi reddetti
17.01.2026 08:39
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Ngolo Kante'nin kulübünü ikna etmeye çalışan sarı lacivertlilerde, En Nesyri ve Szymanski'nin ayrılığı da gündemde.
HEYET GÖRÜŞMELERİ YAPTI, ONAY BEKLİYOR
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Ngolo Kante için ikna turunda.
Sarı lacivertlilerin yöneticisi Ertan Torunoğulları, futbol direktörü Devin Özek ve Futbol AŞ yöneticisi Ömer Topbaş ile Arap Yarımadası'na gitti.
Abu Dabi ve Suudi Arabistan'da yıldız orta saha için görüşmeler yapan heyet, Kante'yi bırakmak istemeyen Al Ittihad'ın transfere onay vermesini bekliyor.
KULÜBÜNÜ REDDETTİ
Suudi ekibiyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı reddeden Fransız futbolcu, Fenerbahçe ile 2,5 yıllığına anlaştı.
Al İttihad ise 34 yaşındaki oyuncuyu sezonun ikinci yarısında bırakmamayı hedefliyor.
TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK
Süreçte Kante'nin tavrının belirleyici olması bekleniyor.
Transferde Fransız yıldıza yoğunlaşan Fenerbahçe'de hücum hattına yapılacak takviye ikinci planda.
BONSERVİS HEDEFİ
Sarı lacivertliler forvet hamlesinden önce ayrılacak isimlerden gelir elde etmeyi amaçlıyor.
Everton, Nottingham Forest, Napoli ve Juventus'un ilgilendiği Youssef En Nesyri'ye gelen en yüksek teklif, 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama.
Fenerbahçe ise Faslı forvetten bonservis kazanmanın peşinde.
AYRILIKLAR PEŞ PEŞE
Transfer piyasasında ilgi gören diğer oyuncu Szymanski.
Fransız ekibi Rennes'in bonuslarla birlikte 13 milyon euro teklif ettiği Polonyalı futbolcu için İspanya'dan Real Betis de devreye girdi.
Kış transferinde şu ana kadar Guendouzi, Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe,, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun'a veda etti.