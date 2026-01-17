Fenerbahçe Kante için ikna turunda, sözleşmeyi reddetti

Transfer piyasasında ilgi gören diğer oyuncu Szymanski.

Fransız ekibi Rennes'in bonuslarla birlikte 13 milyon euro teklif ettiği Polonyalı futbolcu için İspanya'dan Real Betis de devreye girdi.

Kış transferinde şu ana kadar Guendouzi, Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe,, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun'a veda etti.