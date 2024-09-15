Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında rekor peşinde (İlk 11'ler belli oldu)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip olan Fenerbahçe, kulüp tarihinde de bir rekora imza atmak için sahaya çıkıyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...
REKOR PEŞİNDE
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi bugün saat 17.00'de Kasımpaşa'ya konuk oluyor
Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler 3 puanla beraber yeni bir rekor kırmak istiyor.
31 maçla Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisine ulaşmak için galibiyet arıyor.