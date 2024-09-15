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Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında rekor peşinde (İlk 11'ler belli oldu)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip olan Fenerbahçe, kulüp tarihinde de bir rekora imza atmak için sahaya çıkıyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında rekor peşinde (İlk 11'ler belli oldu) - 1

REKOR PEŞİNDE

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi bugün saat 17.00'de Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler 3 puanla beraber yeni bir rekor kırmak istiyor.

31 maçla Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisine ulaşmak için galibiyet arıyor. 

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Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında rekor peşinde (İlk 11'ler belli oldu) - 2

Tedavisi süren Osayi-Samuel'in yanı sıra henüz hazır olmayan Djiku ve yeni transfer Filip Kostic forma giyemeyecek.


Sofyan Amrabat'ın ise kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında rekor peşinde (İlk 11'ler belli oldu) - 3

İLK 11

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Rodrigues, Yasin, Opoku, Winck, Gökhan, Sadiku, Brekalo, Hajradinovic, Mortadha, Da Costa

Fenerbahçe: Livakovic, Mert-Çağlar-Becao Oosterwolde İsmail-Fred, Tadic-Szymanski-Maximin, En-Nesyri

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında rekor peşinde (İlk 11'ler belli oldu) - 4

DERBİ ÖNCESİ SINIRDA İSİM YOK

Gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında oyuncu bulunmuyor.

Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu cezası nedeniyle kulübede olamayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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