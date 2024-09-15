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Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında rekor peşinde (Muhtemel 11)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında rekor peşinde (Muhtemel 11) - 1

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi bugün saat 17.00'de Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler 3 puanla beraber yeni bir rekor kırmak istiyor.

31 maçla Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisine ulaşmak için galibiyet arıyor. 

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Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında rekor peşinde (Muhtemel 11) - 2

Tedavisi süren Osayi-Samuel'in yanı sıra henüz hazır olmayan Djiku ve yeni transfer Filip Kostic forma giyemeyecek.


Sofyan Amrabat'ın ise kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında rekor peşinde (Muhtemel 11) - 3

MUHTEMEL 11

Kasımpaşa: Andreas, Rodrigues, Yasin, Opoku, Winck, Gökhan, Sadiku, Brekalo, Haris, Mortadha, Da Costa

Fenerbahçe: Livakovic, Mert-Çağlar-Becao Oosterwolde İsmail-Fred, Tadic-Szymanski-Maximin, Dzeko

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında rekor peşinde (Muhtemel 11) - 4

DERBİ ÖNCESİ SINIRDA İSİM YOK

Gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında oyuncu bulunmuyor.

Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu cezası nedeniyle kulübede olamayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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