Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında rekor peşinde (Muhtemel 11)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi bugün saat 17.00'de Kasımpaşa'ya konuk oluyor
Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler 3 puanla beraber yeni bir rekor kırmak istiyor.
31 maçla Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisine ulaşmak için galibiyet arıyor.