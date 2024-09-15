Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında rekor peşinde (Muhtemel 11)

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi bugün saat 17.00'de Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler 3 puanla beraber yeni bir rekor kırmak istiyor.

31 maçla Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisine ulaşmak için galibiyet arıyor.