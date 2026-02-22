Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahada
22.02.2026 12:59
AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada puanını eşitleme fırsatı yakalayacak. Fenerbahçe'de 6 isim ise kart sınırında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe taraftarının önünde Kasımpaşa karşısına galibiyet için çıkacak. Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olmasıyla zirve yarışında puanını eşitleme şansı bulan Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla sahada yer alacak. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
LİGDE NAMAĞLUP TEK TAKIM
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.
Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek.
Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.
FENERBAHÇE 2 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.
6 İSİM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.