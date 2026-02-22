Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahada

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada puanını eşitleme fırsatı yakalayacak. Fenerbahçe'de 6 isim ise kart sınırında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?