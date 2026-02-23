Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahaya çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile oldukça önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Zirve ile arasında 3 puan fark bulunan Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak puan durumunu eşitlemek ve ligde şampiyonluk için şansını artırmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?