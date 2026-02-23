Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahaya çıkıyor
23.02.2026 14:44
AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında taraftarı önünde İstanbul'un güçlü ekiplerinden Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olmasının ardından puan farkını eşitleme şansı yakalayan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Mücadele öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile oldukça önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Zirve ile arasında 3 puan fark bulunan Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak puan durumunu eşitlemek ve ligde şampiyonluk için şansını artırmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson; Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Kerem ve Talisca.
Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, Kerem, Ben Ouanes, İrfan Can, Benedyczak, Gueye
NAMAĞLUP TEK TAKIM
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.
Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, bu akşam kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek.
Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.
FENERBAHÇE'DE 2 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.
6 İSİM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, bu akşam kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.