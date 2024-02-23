Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 27. hafta)

FENERBAHÇE SAHASINDA 9 PUAN BIRAKTI

Bu sezon deplasmanda daha çok puan toplayan Fenerbahçe, iç sahada ise 9 puan kaybetti.



Evindeki 13 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kaldı.



Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 21. haftada Yılport Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde oynadığı son maç olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da 2-2'lik skorla tamamlayarak, evindeki son 5 maçta 6 puan kaybetti.