Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 27. hafta)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda oynadığı 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 67 puanla Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, sahasında kazanmak ve zirve yarışından kopmamak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?