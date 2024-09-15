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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti: Rekor 32 maça çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligdeki yenilmezlik serisini 32 maça çıkartarak kulüp tarihindeki en uzun yenilmezlik serisi rekorunu kırdı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti: Rekor 32 maça çıktı - 1

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin (22) ve Dusan Tadic'in (39' Penaltı) kaydettiği gollerle Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte, sarı-lacivertliler puanını 13'e çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti: Rekor 32 maça çıktı - 2

REKOR 32 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de 31 maçla en uzun yenilmezlik serisine sahip olan Fenerbahçe, seriyi 32 maça çıkartarak kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu kırdı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti: Rekor 32 maça çıktı - 3

SAINT-MAXIMIN'DEN İLK

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Kasımpaşa karşısında kaydeden Allan Saint-Maximin, 2019'da Mathieu Valbuena'dan bu yana sarı-lacivertli formayla gol sevinci yaşayan ilk Fransız oyuncu oldu.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti: Rekor 32 maça çıktı - 4

AMRABAT İLK KEZ SAHADA

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sofyan Amrabat, 81. dakikada oyuna dahil olarak ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahada yer aldı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti: Rekor 32 maça çıktı - 5
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