Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti: Rekor 32 maça çıktı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligdeki yenilmezlik serisini 32 maça çıkartarak kulüp tarihindeki en uzun yenilmezlik serisi rekorunu kırdı.
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin (22) ve Dusan Tadic'in (39' Penaltı) kaydettiği gollerle Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte, sarı-lacivertliler puanını 13'e çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.