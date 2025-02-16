Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor Muhtemel 11
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisi öncesinde 2 isim sarı kart sınırında. Derbiden önce hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, galibiyet serisini 8 maça çıkartmak istiyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11...
Fenerbahçe Süper Lig'de galibiyet serisini ve zirve takibini sürdürmenin peşinde.
Sarı lacivertliler 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek.