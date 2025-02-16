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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor Muhtemel 11

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisi öncesinde 2 isim sarı kart sınırında. Derbiden önce hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, galibiyet serisini 8 maça çıkartmak istiyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11...

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor Muhtemel 11 - 1

Fenerbahçe Süper Lig'de galibiyet serisini ve zirve takibini sürdürmenin peşinde.

Sarı lacivertliler 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek.

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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor Muhtemel 11 - 2

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları sürüyor, Sebastian Szymanski ise sarı kart cezalısı.

Livakovic'in tedavisi tamamlansa da Hırvat kaleci antrenman eksiği nedeniyle kadroda olmayacak.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor Muhtemel 11 - 3

MUHTEMEL

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Amrabat-Levent
Oğuz-Fred-Mert Hakan-Kostic, Tadic
En Nesyri-Talisca

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor Muhtemel 11 - 4

2 İSİM DERBİ ÖNCESİ KART SINIRINDA

Ceza sınırındaki Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Galibiyet serisini 7 maça çıkaran Fenerbahçe haftaya ezeli rakibinin 6 puan gerisinde 2. sırada girdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor Muhtemel 11 - 5

Son 3 maçını kazanan Konuk Kasımpaşa ise 8. basamakta.

Teknik direktör Burak Yılmaz cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

Takımda sarı kart cezalısı Aytaç Kara'nın dışında eksik oyuncu yok.

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