Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4'te yıkıldı

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

FENERBAHÇE 3-3 KAYSERİSPOR

1' Maç başladı.

7' GOL! Kayserispor 1-0 öne geçti! Milan Skriniar'ın pas hatasının ardından savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Ramazan Civelek'in vuruşu ağlarla buluştu ve durum 1-0'a geldi.

15' DİREK! Fenerbahçe beraberliğe çok yaklaştı! Sarı - lacivertlilerin sol kanattan geliştirdiği atakta Allan Saint-Maximin'in ortasına iyi hareketlenen Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşu direkten döndü.

29' NET GOL KAÇTI! Fenerbahçe'de kanat değiştiren Dusan Tadic'in ceza sahası içine girerek yaptığı ortaya En-Nesyri yükseldi. Faslı futbolcunun müsait pozisyondaki kafa vuruşu üstten auta gitti.

36' GOL! Fenerbahçe eşitliği yakaladı! Sarı - lacivertlilerde Allan Saint-Maximin'in sol kanattan getirip yerden ortalamasının ardından kaleci Bilal, topu sektirdi. Rakibinin hatasından yararlanan Anderson Talisca, skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

49' GOL! Kayserispor 2-1 öne geçti! Sağ kanattan topla hareketlenen Gökhan Sazdağı'nın ortasına iyi yükselen Nazon'un kafa vuruşu üst direğe çarparak ağlarla buluştu.

56' Fenerbahçe'de Fred, Kayserispor'da Ali Karimi sarı kart gördü.

62' Fenerbahçe'de Szymanski ve Mert Müldür çıktı, Kostic ile Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

64' GOL! Fenerbahçe yeniden beraberliği yakaladı! Sarı - lacivertliler rakip kaleye yüklendi. Dusan Tadic'in ortasını kaleci Bilal yumrukladı. Yay üzerinde topla buluşan Maximin'in vuruşu fileleri sarstı ve skor 2-2'ye geldi.

78' PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı! Milan Skriniar'ın ceza sahası içindeki vuruşuna Gökhan Sazdağı'nın elle müdahalesinin ardından VAR kontrolüyle birlikte hakem beyaz noktayı gösterdi.

79' GOL! Fenerbahçe geri döndü! Topun başına geçen Anderson Talisca, kaleci Bilal'i mağlup etti ve Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.

81' Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Maximin kenara geldi. İsmail Yüksek ile Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

90+4' GOL! Kayserispor eşitliği yakaladı! Sağ kanattan gelişen atakta yapılan ortaya yükselen Talha'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-3'e geldi.