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Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4'te yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan ve adeta bir gol düellosuna sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Fenerbahçe, 90+4. dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4'te yıkıldı - 1

Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

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Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4'te yıkıldı - 2

Ev sahibi ekibin gollerini 64. dakikada Allan Saint-Maximin, 36. ve 79. (P) dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Kayserispor'un sayıları ise 7. dakikada Ramazan Civelek, 48. dakikada Livakovic (k.k) ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4'te yıkıldı - 3

Bu skorun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, 72 puanla 2. sırada yer aldı ve şampiyonluk yarışında beklemediği bir kayıp yaşadı. 4 maçtır kaybetmeyen Kayserispor ise 37 puanla 13. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4'te yıkıldı - 4

Sarı - lacivertliler, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise Rizespor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4'te yıkıldı - 5

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

FENERBAHÇE 3-3 KAYSERİSPOR

1' Maç başladı.

7' GOL! Kayserispor 1-0 öne geçti! Milan Skriniar'ın pas hatasının ardından savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Ramazan Civelek'in vuruşu ağlarla buluştu ve durum 1-0'a geldi.

15' DİREK! Fenerbahçe beraberliğe çok yaklaştı! Sarı - lacivertlilerin sol kanattan geliştirdiği atakta Allan Saint-Maximin'in ortasına iyi hareketlenen Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşu direkten döndü.

29' NET GOL KAÇTI! Fenerbahçe'de kanat değiştiren Dusan Tadic'in ceza sahası içine girerek yaptığı ortaya En-Nesyri yükseldi. Faslı futbolcunun müsait pozisyondaki kafa vuruşu üstten auta gitti.

36' GOL! Fenerbahçe eşitliği yakaladı! Sarı - lacivertlilerde Allan Saint-Maximin'in sol kanattan getirip yerden ortalamasının ardından kaleci Bilal, topu sektirdi. Rakibinin hatasından yararlanan Anderson Talisca, skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

49' GOL! Kayserispor 2-1 öne geçti! Sağ kanattan topla hareketlenen Gökhan Sazdağı'nın ortasına iyi yükselen Nazon'un kafa vuruşu üst direğe çarparak ağlarla buluştu.

56' Fenerbahçe'de Fred, Kayserispor'da Ali Karimi sarı kart gördü.

62' Fenerbahçe'de Szymanski ve Mert Müldür çıktı, Kostic ile Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

64' GOL! Fenerbahçe yeniden beraberliği yakaladı! Sarı - lacivertliler rakip kaleye yüklendi. Dusan Tadic'in ortasını kaleci Bilal yumrukladı. Yay üzerinde topla buluşan Maximin'in vuruşu fileleri sarstı ve skor 2-2'ye geldi.

78' PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı! Milan Skriniar'ın ceza sahası içindeki vuruşuna Gökhan Sazdağı'nın elle müdahalesinin ardından VAR kontrolüyle birlikte hakem beyaz noktayı gösterdi.

79' GOL! Fenerbahçe geri döndü! Topun başına geçen Anderson Talisca, kaleci Bilal'i mağlup etti ve Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.

81' Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Maximin kenara geldi. İsmail Yüksek ile Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

90+4' GOL! Kayserispor eşitliği yakaladı! Sağ kanattan gelişen atakta yapılan ortaya yükselen Talha'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-3'e geldi.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4'te yıkıldı - 6

DIEGO CARLOS, 75 GÜN SONRA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Diego Carlos, yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kaldı. Carlos, tedavisinin ardından geçtiğimiz haftalarda çalışmalara başlarken, teknik heyet kararıyla Kayserispor maçında 11'de başladı. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında süre alırken, Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlık yaşadı. 32 yaşındaki defans, 75 gün sonra sahaya çıktı.

İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4'te yıkıldı - 7

EN-NESYRI, İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, ligde 2 maç sonra ilk 11'e döndü.

Sarı-lacivertli ekibin Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı müsabakada ilk 11'de sahaya çıkan Youssef En Nesryi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisinde de Mourinho'nun ilk 11'de tercih ettiği isim olmuştu.

Trabzonspor mücadelesinde süre almayan, Net Global Sivasspor karşılaşmasında ise oyuna sonradan dahil olup 9 dakika sahada kalan Youssef En-Nesyri, Bellona Kayserispor karşısında yeniden 11'e döndü.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4'te yıkıldı - 8

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı Rodrigo Becao'nun tedavisi sürüyor. Tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu nedeniyle hastanede yatan Mert Hakan Yandaş, hafif sakatlığı bulunan Sofyan Amrabat'ın dışında, bireysel çalışmalara Jayden Oosterwolde ve Alexander Djiku ise teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4'te yıkıldı - 9

ŞEHİT ÇOCUKLARI SEREMONİYE ÇIKTI

Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesi öncesi yapılan seremonide anlamlı organizasyona imza atıldı. Asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocukları futbolcularla birlikte seremoniye çıktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı açılırken, reklam panolarında 'Atamızdan çocuklara en güzel bayram! 23 Nisan kutlu olsun' yazıları yer aldı.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4'te yıkıldı - 10

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Carlos, Skriniar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, En-Nesyri.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole, Nurettin, Baran Ali, Ali Karimi, Ramazan, Mane, Nazon.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4'te yıkıldı - 11
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