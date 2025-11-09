Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan için sahada

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Kayserispor ile taraftarı önünde kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında kazanmak ve puan farkını azaltmak istiyor. Kritik maçta takımın önemli ismi İsmail Yüksek ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?