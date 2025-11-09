Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3 puan için sahada
09.11.2025 13:33
AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Kayserispor ile taraftarı önünde kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında kazanmak ve puan farkını azaltmak istiyor. Kritik maçta takımın önemli ismi İsmail Yüksek ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 2. sırasında yer alan Fenerbahçe bu akşam ligde zor günler geçiren Kayserispor karşısında galibiyet arayacak. Milli araya kayıpsız girmek isteyen Fenerbahçe, mutlak 3 puan için sahada olacak. Kritik maç öncesi mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak, yardımcı hakem olarak görev alacak.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE 4 PUAN GERİDE
Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Son lig maçında Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın derbiyi deplasmanda 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetine imza attı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, Kayserispor'u yenerek milli araya kayıpsız girmek istiyor.
FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek diğer isimler.
2 İSİM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, Kayserispor mücadelesine kart sınırında çıkacak.
Bu iki oyuncu, bu akşam oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak maçta oynayamayacak.