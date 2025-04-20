Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahada
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte puan farkı yeniden 6'ya yükseldi. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında takibi sürdürebilmek için Kayserispor'u sahasında yenmek ve puan farkını yeniden 3'e düşürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor heyecan dolu bir karşılaşmayı futbolseverlere izletecek. Süper Lig'in ilk yarısında Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden Fenerbahçe, taraftarı önünde de görkemli bir galibiyet alarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?