Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahada

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor heyecan dolu bir karşılaşmayı futbolseverlere izletecek. Süper Lig'in ilk yarısında Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden Fenerbahçe, taraftarı önünde de görkemli bir galibiyet alarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?