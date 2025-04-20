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Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahada

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte puan farkı yeniden 6'ya yükseldi. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında takibi sürdürebilmek için Kayserispor'u sahasında yenmek ve puan farkını yeniden 3'e düşürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahada - 1

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor heyecan dolu bir karşılaşmayı futbolseverlere izletecek. Süper Lig'in ilk yarısında Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden Fenerbahçe, taraftarı önünde de görkemli bir galibiyet alarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahada - 2

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahada - 3

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Haftaya liderin 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, rakibinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin geride kalan 29 maçta 71 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde rakibini deplasmanda 6-2 mağlup etmişti.

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahada - 4

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın müsabakada yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahada - 5

FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, bu akşam oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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