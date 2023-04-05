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Türkiye Kupası maçı (Fenerbahçe-Kayserispor) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde Beşiktaş yenilgisinin ardından toparlanmak isteyen Fenerbahçe, Kayserispor karşısında galibiyet peşinde olacak. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Kupası maçı (Fenerbahçe-Kayserispor) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ligde aldığı son mağlubiyetin ardından taraftarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe, Kayserispor'u yenerek yarı finale yükselmek için mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye Kupası maçı (Fenerbahçe-Kayserispor) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Mücadele A Spor'dan canlı olarak izlenecek.

Türkiye Kupası maçı (Fenerbahçe-Kayserispor) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

KUPADA HEDEF YARI FİNAL

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.

Türkiye Kupası maçı (Fenerbahçe-Kayserispor) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

KAZANAN YARI FİNALDE SİVASSPOR'UN RAKİBİ OLACAK

Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak.

Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

Türkiye Kupası maçı (Fenerbahçe-Kayserispor) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde bu maçta forma giyemeyecek.

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