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Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?)

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında 2-1 kazandı. Beşiktaş ise Ajax'a 4-0 kaybetti. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 1

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında 2-1 kazandı. Beşiktaş ise Ajax'a 4-0 kaybetti.

Sarı lacivertlilerin galibiyeti sonrası ülke puanına 400 puan eklendi. Beşiktaş mağlup geldiği için ülke puanına bu maçta katkı sağlamayamadı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 2

10- TÜRKİYE | 36.900 PUAN

Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 3

9- ÇEKYA |  39.850 PUAN

Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 4

8- BELÇİKA | 45.000 PUAN

Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 5

7- PORTEKİZ |  51.416  PUAN

Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 6

6 - HOLLANDA |  55.773 PUAN

Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 7

5- FRANSA |  60.093  PUAN

Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 8

4- ALMANYA |  72.785 PUAN

Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 9

3 - İSPANYA | 74.989  PUAN

Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 10

2- İTALYA | 80.106 PUAN

Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 11

1- İNGİLTERE |  90.589  PUAN

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