Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?)

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında 2-1 kazandı. Beşiktaş ise Ajax'a 4-0 kaybetti.



Sarı lacivertlilerin galibiyeti sonrası ülke puanına 400 puan eklendi. Beşiktaş mağlup geldiği için ülke puanına bu maçta katkı sağlamayamadı.