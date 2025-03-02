Fenerbahçe kazandı, puan farkı 4'e indi
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Müldür, Tadic ve En-Nesyri'nin golleriyle 3 puanı 3 golle aldı. Fenerbahçe bu skor sonrası Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle rakibiyle olan puan farkını 4'e indirdi. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetti.
Sarı lacivertliler Müldür, Tadic ve En-Nesyri'nin golleriyle 3 puanı 3 golle aldı.
Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan bu yana üst üste 6 iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.
Fenerbahçe bu skor sonrası puanını 61 yaptı ve Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle rakibiyle olan puan farkını 4'e indirerek zirveye yaklaştı.