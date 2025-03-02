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Fenerbahçe kazandı, puan farkı 4'e indi

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Müldür, Tadic ve En-Nesyri'nin golleriyle 3 puanı 3 golle aldı. Fenerbahçe bu skor sonrası Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle rakibiyle olan puan farkını 4'e indirdi. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Fenerbahçe kazandı, puan farkı 4'e indi - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Sarı lacivertliler Müldür, Tadic ve En-Nesyri'nin golleriyle 3 puanı 3 golle aldı. 

Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan bu yana üst üste 6 iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Fenerbahçe bu skor sonrası puanını 61 yaptı ve Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle rakibiyle olan puan farkını 4'e indirerek zirveye yaklaştı. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe kazandı, puan farkı 4'e indi - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

6' Fenerbahçe penaltı bekledi, VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

9' Mert Müldür, Fenerbahçe'nin yan topunda golü kaydetti. 

26' Tadic'in golüyle Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.

30' Sarı lacivertliler En-Nesyri'nin golüyle 3-0 öne geçti.

45' İlk devreyi sarı lacivertliler 3 farkla önde kapattı.

İKİNCİ DEVRE

70' Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin yerine Talisca oyunda.

80' Dzeko ve Szymanski'nin yerine Amrabat ve Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

86' Mert Müldür ve Tadic'in yerine Djiku ve İrfan Can Kahveci oyuna alındı.

90+6 Mücadele sona erdi. 

Fenerbahçe kazandı, puan farkı 4'e indi - 3

MOURİNHO TRİBÜNDE, SALVATORE FOTİ TAKIMIN BAŞINDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamadı.

Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekmişti.

Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho'nun yerine takımın başında teknik sorumlu Salvatore Foti yer aldı.

Fenerbahçe kazandı, puan farkı 4'e indi - 4

5 DEĞİŞİKLİK

Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kupada Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Anderson Talisca'yı yedek soyundururken, yabancı kontenjanı nedeniyle Bright Osayi-Samuel'i kadroya dahil etmedi.

Fenerbahçe kazandı, puan farkı 4'e indi - 5

EKSİK İSİMLER

Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan zorlu karşılaşmada forma giyemezken, Bright Osayi-Samuel yabancı kontenjanına takıldı.

Fenerbahçe kazandı, puan farkı 4'e indi - 6

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz Aydın, Fred, Szymanksi, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Onvo Antalyaspor: Piric, Güray, Thalison, Veysel, Bünyamin, Soner, Petrusenko, Larsson, Safuri, Ven De Streek, Samudio

Fenerbahçe kazandı, puan farkı 4'e indi - 7

DİĞER KARELER

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Fenerbahçe kazandı, puan farkı 4'e indi - 14
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Fenerbahçe kazandı, puan farkı 4'e indi - 19
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