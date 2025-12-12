Fenerbahçe kazandı, ülke puanı hemen güncellendi
12.12.2025 01:20
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0 mağlup etmesinin ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması güncellendi.
Avrupa'da sahneye çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları sonrası ülke puanı değişti.
GALATASARAY, FRANSA'DA KAYBETTİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Monaco'ya 1-0 mağlup oldu ve 9 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, 7. haftada Atletico Madrid'i ağırlayacak.
FENERBAHÇE, DÖRT GOLLE KAZANDI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup etti ve puanını 11'e yükseltti. Sarı-lacivertliler, 7. haftada Aston Villa'yı konuk edecek.
SAMSUNSPOR FIRSAT TEPTİ
Samsunspor ise Konferans Ligi'nde konuk ettiği AEK'ya 2-1 mağlup oldu ve 10 puanda kaldı. Samsunspor, son haftada Mainz deplasmanına çıkacak.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Bu skorların ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması güncellendi. İşte sonuçların ardından oluşan sıralama:
6 - Hollanda: 65.700
7 - Portekiz: 63.267
8 - Belçika: 57.750
9 - Türkiye: 47.800
10 - Çek Cumhuriyeti: 45.100
11 - Yunanistan: 42.513