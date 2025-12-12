Fenerbahçe kazandı, ülke puanı hemen güncellendi

12.12.2025 01:20

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0 mağlup etmesinin ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması güncellendi.

Fenerbahçe kazandı, ülke puanı hemen güncellendi
NTV

Avrupa'da sahneye çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları sonrası ülke puanı değişti.

GALATASARAY, FRANSA'DA KAYBETTİ 1
Anadolu Ajansı

GALATASARAY, FRANSA'DA KAYBETTİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Monaco'ya 1-0 mağlup oldu ve 9 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, 7. haftada Atletico Madrid'i ağırlayacak.

FENERBAHÇE, DÖRT GOLLE KAZANDI 2
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE, DÖRT GOLLE KAZANDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup etti ve puanını 11'e yükseltti. Sarı-lacivertliler, 7. haftada Aston Villa'yı konuk edecek.

SAMSUNSPOR FIRSAT TEPTİ 3
Anadolu Ajansı

SAMSUNSPOR FIRSAT TEPTİ

Samsunspor ise Konferans Ligi'nde konuk ettiği AEK'ya 2-1 mağlup oldu ve 10 puanda kaldı. Samsunspor, son haftada Mainz deplasmanına çıkacak.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI 4
Reuters

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Bu skorların ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması güncellendi. İşte sonuçların ardından oluşan sıralama:

 

6 - Hollanda: 65.700

 

7 - Portekiz: 63.267

 

8 - Belçika: 57.750

 

9 - Türkiye: 47.800

 

10 - Çek Cumhuriyeti: 45.100

 

11 - Yunanistan: 42.513