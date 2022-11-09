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Fenerbahçe-Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 7'inci haftasında sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı ağırlayacak. THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçında 5'ini kazanan ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, yarın Kızılyıldız'ı yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 7'inci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında grubun son sırasında yer alan Kızılyıldız'la karşı karşıya gelecek. Bu sezon oldukça formda olan sarı-lacivertliler, Sırp ekip Kızılyıldız'ı da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

FENERBAHÇE-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE İSTATİSTİĞİ

Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

Kızılyıldız mts ise ligde yaptığı 6 maçın sadece birini kazanırken, 5'ini kaybetti.

Fenerbahçe-Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague’de oynadığı altı maçta beş galibiyet aldı. Fenerbahçe, son olarak 4 Kasım Cuma günü konuk olduğu Barcelona’ya 81-80 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Takımda Johnathan Motley 23, Melih Mahmutoğlu ve Marko Guduric 11’er sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçına 31 Ekim Pazartesi günü çıktı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 100-88 ile geçerek beşte beş yaptı. Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin 27, Johnathan Motley 22 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da Nemanja Bjelica sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 5

HÜCUMDA İKİ TAKIMIN VERİLERİ

Atılan Sayı: 81.8 – 70.0
2 Sayı: %53.8 - %48.5
3 Sayı: %38.9 - %32.5
Serbest atış: %76.4 - %73.9
Ribaund: 34.0 – 36.5
Asist: 18.2 – 16.5
Top çalma: 7.2 – 4.3
Blok: 1.5 – 1.2

Fenerbahçe-Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 6

SAVUNMADA İKİ TAKIMIN VERİLERİ

Yenilen Sayı: 77.5 – 89.2
2 Sayı: %49.8 - %54.3
3 Sayı: %34.1 - %34.8
Serbest atış: %75.0 – 75.4
Ribaund: 34.0 – 33.2
Asist: 15.2 – 14.0
Top çalma: 6.2 – 7.3
Blok: 2.8 – 3.0

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