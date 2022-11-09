Fenerbahçe-Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague’de oynadığı altı maçta beş galibiyet aldı. Fenerbahçe, son olarak 4 Kasım Cuma günü konuk olduğu Barcelona’ya 81-80 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Takımda Johnathan Motley 23, Melih Mahmutoğlu ve Marko Guduric 11’er sayı üretti.



Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçına 31 Ekim Pazartesi günü çıktı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 100-88 ile geçerek beşte beş yaptı. Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin 27, Johnathan Motley 22 sayı üretti.



Fenerbahçe Beko’da Nemanja Bjelica sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.