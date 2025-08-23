Fenerbahçe - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)
Trendyol Süper Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligin yeni takımlarından Kocaelispor’u ağırlıyor. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak önemli mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Kart cezalısı olan Oosterwolde takımını yalnız bırakacak. Peki Fenerbahçe - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
Benfica beraberlik sonrasında tekrar lige konsantre olan Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe’de yeni transfer Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında şans verilmesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkacak. Trabzonspor ve Samsunspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Kocaelispor, kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Yeşil-siyahlı ekipte, kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.