Fenerbahçe - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

İKİ TAKIM 41. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.



İki takımın bugüne dek mücadele verdiği 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.



Fenerbahçe rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu.



Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırırken, Kocaelispor 32 kez gol sevinci yaşadı.



İki takım ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.