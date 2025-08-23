NTV.COM.TR

Fenerbahçe - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligin yeni takımlarından Kocaelispor’u ağırlıyor. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak önemli mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Kart cezalısı olan Oosterwolde takımını yalnız bırakacak. Peki Fenerbahçe - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

Benfica beraberlik sonrasında tekrar lige konsantre olan Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe’de yeni transfer Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında şans verilmesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla  sahaya çıkacak. Trabzonspor ve Samsunspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Kocaelispor, kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Yeşil-siyahlı ekipte, kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE -  KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe ligde üçüncü hafta mücadelesinde Kocaelispor ile bugün karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM 41. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın bugüne dek mücadele verdiği 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırırken, Kocaelispor 32 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

