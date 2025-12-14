Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Haftanın son maçında muhtemel 11'ler belli oldu
14.12.2025 16:12
Son Güncelleme: 15.12.2025 11:43
AA
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de son 2 haftada 2 beraberlik alan ve zirvenin 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanmak ve puan farkını korumak istiyor. Fenerbahçe'de Konyaspor maçında ise önemli eksikler olacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Talisca, İsmail, Oğuz, Kerem, Duran.
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut.
FENERBAHÇE 33 PUANLA 3. SIRADA
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.
FENERBAHÇE'DE 4 İSİM EKSİK
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.