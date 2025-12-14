Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Haftanın son maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de son 2 haftada 2 beraberlik alan ve zirvenin 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanmak ve puan farkını korumak istiyor. Fenerbahçe'de Konyaspor maçında ise önemli eksikler olacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?