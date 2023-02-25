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Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bu akşam Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. 45 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe, zirveden kopmamak için mücadeleyi kazanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri - 1

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bu akşam evinde Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'de, Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, bu akşam forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri - 2

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bu akşam Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri - 3

İLK YARIDA KAZANAN KONYASPOR OLMUŞTU

Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri - 4

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, King, Valencia

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Oğulcan, Bouchalakis, Muric, Cekici, Michalak, Diouf

Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri - 5

JESUS KULÜBEDE OLMAYACAK

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak.

Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak.

Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.

KART SINIRINDA 7 İSİM VAR

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.

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