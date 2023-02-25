Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bu akşam evinde Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'de, Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, bu akşam forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?