Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sarı lacivertliler 3 puan için sahada

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında taraftarı önünde Konyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Evinde oynayacağı maça mutlak 3 puan için çıkacak olan Fenerbahçe'de En Nesyri, Semedo ve Dorgeles Nene mücadelede forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?