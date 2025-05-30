Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de son maç

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, son haftada Konyaspor'u yenerek taraftarına bu sezon için veda etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?