Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de son maç
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile sahasında bu yılın son mücadelesine çıkacak. Süper Lig'de 81 puanı bulunan ve ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, Konyaspor karşısında galibiyet alarak lige ara vermek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, son haftada Konyaspor'u yenerek taraftarına bu sezon için veda etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?