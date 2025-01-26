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Fenerbahçe kritik virajda: Göztepe maçı ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'ni 21. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Zirve takiibini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler'de 4 isim eksik. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Fenerbahçe kritik virajda: Göztepe maçı ilk 11'leri belli oldu - 1

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kritik virajda.

Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Avrupa kupalarını katılmayı hedefleyen Göztepe'yi konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son maçını kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de 4 eksik var.

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Fenerbahçe kritik virajda: Göztepe maçı ilk 11'leri belli oldu - 2

4 İSİM YOK

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Livakovic ve Mert Müldür'ün yanı sıra, sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde kadroda olmayacak.

Takımla çalışmalara başlayan İsmail Yüksek ve yeni transfer Diego Carlos ise teknik direktör Mourinho'dan şans bekleyecek.

Fenerbahçe kritik virajda: Göztepe maçı ilk 11'leri belli oldu - 3

İLK 11

Fenerbahçe: İrfan Can; Çağlar, Djiku, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En Nesyri

Göztepe: Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo

Fenerbahçe kritik virajda: Göztepe maçı ilk 11'leri belli oldu - 4

34 puanla dördüncü basamakta yer alan konuk Göztepe ise son 2 maçını gol yemeden kazandı.

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