Fenerbahçe kritik virajda: Göztepe maçı ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'ni 21. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Zirve takiibini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler'de 4 isim eksik. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kritik virajda.
Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Avrupa kupalarını katılmayı hedefleyen Göztepe'yi konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Son maçını kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de 4 eksik var.