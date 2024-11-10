Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
Fenerbahçe, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni düzenledi.
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle anma töreni düzenledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım Fenerbahçe Vapuru ile beşinci kez organize edilen anma törenine, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Vekili Erol Bilecik, Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular, teknik ekipler ve çalışanlar katıldı.