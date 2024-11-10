Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Atatürk sevgisi katlanarak artıyor. Bugünün erken saatlerinde bu kadar insan bir araya geldik. Saygı duruşunu da binler yaptı. Ulusumuzun Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, özlemle, saygıyla andık. Umuyorum ve diliyorum ki Onun açtığı yolda, gösterdiği ufukta ilke ve inkılaplarına bağlı olarak hiç durmadan yürüyecek bir nesil yetişiyor. Atatürk’ün gerçek dehası, ilke ve inkılaplarının önemi gün geçtikçe daha iyi kavranıyor. Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sadık olduğumuz, bağlı kaldığımız sürece Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkan vekili Erol Bilecik, yaptığı açıklamada, "Atamızla vedalaşalı 86 yıl geride kaldı. 86 yıldır tüm Türk milleti ve özellikle Fenerbahçeliler bu hassasiyeti, bu özlemi yüksek bir şekilde ama Dolmabahçe’ye giderek ama kalplerinde hissederek ya da bulundukları noktalarda gözyaşlarını tutamayarak sürekli dile getiriyorlar. Onun tüm bu anılarını, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak Türk milleti için yaptıklarına büyük bir gururla tekrar tanık olarak içimizde hissediyoruz ve tüm dünyayla paylaşıyoruz. Atamızın ruhu şad olsun." diye konuştu.