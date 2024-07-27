Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı: Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir arada!
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Toplantıya, eski başkan Aziz Yıldırım da katıldı. Ali Koç ve Yıldırım'ın birbirlerine sarılması uzun süre alkışlandı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı.
Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu, YDK üyeleri ve eski başkan Aziz Yıldırım katıldı.