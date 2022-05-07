Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında 28 kupa sergiledi

"2010-2011 KUPAMIZ BURADADIR"

Dündar, şöyle konuştu:

"2010-2011 kupamız buradadır. Kupamız hain FETÖ'nün kumpasına uğramış takımına moral vermek için, 10 Temmuz 2011 günü en zor şartlarda Topuk Yaylası'na varan Fenerbahçe taraftarının alın terindedir. Şaşkınlık içinde olup bitenleri izleyen ve dağılmak yerine birbirlerine kenetlenen futbolcularımızın emeklerindedir, gözyaşlarındadır. Mesleğini bırakmayı bile göze alan Aykut Kocaman'a seslenerek, 'Durum o kadar kötü ki gelmem gerektiğini hissettim' diyen engelli kardeşimiz Halil Taşkın'ın yüreğindedir. Takım otobüsü camındaki kurşun izlerindedir. Kupamız, 'Memleket elden gidiyor' diyerek zindanların kör karanlıklarından FETÖ'ye karşı en büyük direnişi başlatan efsanevi başkan Aziz Yıldırım'ın Metris duvarlarına bıraktığı silinmez izlerdedir. Kupamız kumpasın ilk gününden sonuna kadar eğilip bükülmeyen, göğsünü camiasına ve tutsak yol arkadaşlarına siper eden, Fenerbahçe geleceğinin en büyük başkanı olmasını dilediğimiz Sayın Ali Koç'un dik duruşundadır. 2011 kupamız, bir ve bütün olmayı tüm dünyaya gösteren kadın taraftarımızdadır."