Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında 28 kupa sergilendi

Fenerbahçe Kulübünün derin bir insan kaynağına sahip olduğunu ve herkesin Fenerbahçe için sorumluluk almak isteğini gösterdiğini aktaran Kızılhan, "Bu noktada Vefa Küçük'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Vefa başkan adil yaklaşımıyla herkesin büyük saygı duyduğu bir başkan oldu. Kulübümüze yaptığı katkılarla camianın sevgi ve saygısını kazanmıştı. Her daim divanı aklı selim temsil eden bir kişi oldu. Kendisine kulübümüz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.