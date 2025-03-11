Fenerbahçe kulüplerin radarına giren 19 yaşındaki Yusuf'u takımda tutmak için harekete geçti: 10 katı zam yapılacak!
Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans verdiği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerek Avrupa kulüplerinin radarına giren Yusuf Akçicek'i takımda tutmak için harekete geçti. 19 yaşındaki genç futbolcunun güncel maaşına zam yapılarak 10 katına çıkarılması gündemde.
Fenerbahçe kulüplerin radarına giren 19 yaşındaki Yusuf'u takımda tutmak için harekete geçti.
Sarı lacivertli yönetim, genç oyuncunun sözleşmesine dev bir zam yapma kararı aldı.