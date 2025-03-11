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Fenerbahçe kulüplerin radarına giren 19 yaşındaki Yusuf'u takımda tutmak için harekete geçti: 10 katı zam yapılacak!

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans verdiği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerek Avrupa kulüplerinin radarına giren Yusuf Akçicek'i takımda tutmak için harekete geçti. 19 yaşındaki genç futbolcunun güncel maaşına zam yapılarak 10 katına çıkarılması gündemde.

Fenerbahçe kulüplerin radarına giren 19 yaşındaki Yusuf'u takımda tutmak için harekete geçti: 10 katı zam yapılacak! - 1

Fenerbahçe kulüplerin radarına giren 19 yaşındaki Yusuf'u takımda tutmak için harekete geçti. 

Sarı lacivertli yönetim, genç oyuncunun sözleşmesine dev bir zam yapma kararı aldı.

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Fenerbahçe kulüplerin radarına giren 19 yaşındaki Yusuf'u takımda tutmak için harekete geçti: 10 katı zam yapılacak! - 2

Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girdi.

Sezon başında Aston Villa'dan gelen teklifi teknik direktör Mourinho'nun isteğiyle reddeden yönetim, 19 yaşındaki stoperin kafasını rahatlatmak için maaşına zam yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe kulüplerin radarına giren 19 yaşındaki Yusuf'u takımda tutmak için harekete geçti: 10 katı zam yapılacak! - 3

Sabah'ın haberine göre; Portekizli hocanın üzerine eğildiği genç oyuncunun Haziran 2028'ye kadar olan sözleşme süresi, ciddi bir zamla uzatılacak.

Fenerbahçe kulüplerin radarına giren 19 yaşındaki Yusuf'u takımda tutmak için harekete geçti: 10 katı zam yapılacak! - 4

Şu anda 1 milyon TL ücret alan Yusuf'un maaşını 10 milyon TL'ye çıkartacak olan sarı-lacivertliler, kontratını da 2030'a kadar uzatacak.

Fenerbahçe kulüplerin radarına giren 19 yaşındaki Yusuf'u takımda tutmak için harekete geçti: 10 katı zam yapılacak! - 5

Fenerbahçeli oyuncuyu izlemek için son olarak Manchester United, Napoli, Leipzig ve Atletico Madrid kulüpleri temsilci yollamıştı.

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