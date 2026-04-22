Fenerbahçe kupaya veda etti, yıldız isme ağır eleştiri geldi. "Kendisini kral zannediyor"

İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Kerem biraz eski günlerindeki gibi olsa en az iki gol atardı. Talisca keza öyle... Bir de artık rakipler Tedesco'yu iyice çözdü. Kapalı defans yaptıkları zaman Fenerbahçe'nin çok zorlandıklarını biliyorlar. Rakip hocalar da böyle bir taktikle oynuyorlar. İlhan Palut da bunu yaptı. Ve Fenerbahçe'ye çok fazla pozisyon vermedi. Diğer anlamadığım konu ise Tedesco'nun İsmail Yüksek takıntısı. Dün akşam da iyi oynarken yine İsmail'i oyundan aldı. Uzatma devrelerinde özellikle ilk devre Fenerbahçe turu getirecek pozisyonları yakaladı. Ama yine son vuruş beceriksizliği nedeniyle gol atamadı. Tamamen rakip sahada oynanan son 30 dakikada Fenerbahçe'nin gol bulamaması, transfer döneminde bu takımı kim santraforsuz bıraktıysa bu onun kabahatidir. Son dakikada gelen penaltı golü de kabusun devam etmesine hem kupaya veda edilmesine neden oldu. Derbiye yorgun ve moralsiz çıkılmasına neden olacak. Açıkçası ellerinde kalan tek şey, Galatasaray'ı Seyrantepe'de yenmek. Takımın bu halini gördükten sonra da bu mümkün görünmüyor."