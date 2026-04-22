Fenerbahçe kupaya veda etti, yıldız isme ağır eleştiri geldi. "Kendisini kral zannediyor"
22.04.2026 08:48
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında yine son dakika golüyle mağlup oldu ve kupaya veda etti. Yazarlar, sarı-lacivertlileri yorumladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
15'er dakikalık iki uzatma devresinin ikinci yarısının sonunda ev sahibi takım, VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı.
120+2. dakikada topun başına geçen Jevtovic, Ederson'u mağlup ederek Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı ve Konyaspor adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe ise Türkiye Kupası'na veda etti.
Spor yazarları, mücadele sonrası Fenerbahçe'nin oyununu mercek altına aldı.
İşte yorumlar:
"FİLMİN SENARYOSUNU ZORLAŞTIRIYOR"
Serkan Akcan/Fanatik: "Genç santrfor Sidiki Cherif bir türlü vasatın üstüne çıkamıyor. Oynadığı her maç, aldığı her dakika gelişmesi gerekirken tersine geriye doğru gidiyor. Tekniği zayıf, bitiriciliği yetersiz, iyi görünen tek özelliği fizik kalitesi. O özelliğini de baskıda kullanamadıktan sonra Fenerbahçe’ye bir faydası yok. O yüzden Asensio döner Talisca santrfora geçerse Fenerbahçe’nin oyun kalitesi bir nebze yükselebilir. Fenerbahçe son yılların en şanssız dönemlerinden birini yaşıyor olabilir. Alanya, Kasımpaşa, Rize maçlarındaki son dakika golleriyle kaybedilen puanların ardından uzatmanın son dakikasında gelen penaltıyla Konya’ya kupada elenmek Tedesco için filmin senaryosunu zorlaştırıyor."
"GALATASARAY'I YENMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"
İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Kerem biraz eski günlerindeki gibi olsa en az iki gol atardı. Talisca keza öyle... Bir de artık rakipler Tedesco'yu iyice çözdü. Kapalı defans yaptıkları zaman Fenerbahçe'nin çok zorlandıklarını biliyorlar. Rakip hocalar da böyle bir taktikle oynuyorlar. İlhan Palut da bunu yaptı. Ve Fenerbahçe'ye çok fazla pozisyon vermedi. Diğer anlamadığım konu ise Tedesco'nun İsmail Yüksek takıntısı. Dün akşam da iyi oynarken yine İsmail'i oyundan aldı. Uzatma devrelerinde özellikle ilk devre Fenerbahçe turu getirecek pozisyonları yakaladı. Ama yine son vuruş beceriksizliği nedeniyle gol atamadı. Tamamen rakip sahada oynanan son 30 dakikada Fenerbahçe'nin gol bulamaması, transfer döneminde bu takımı kim santraforsuz bıraktıysa bu onun kabahatidir. Son dakikada gelen penaltı golü de kabusun devam etmesine hem kupaya veda edilmesine neden oldu. Derbiye yorgun ve moralsiz çıkılmasına neden olacak. Açıkçası ellerinde kalan tek şey, Galatasaray'ı Seyrantepe'de yenmek. Takımın bu halini gördükten sonra da bu mümkün görünmüyor."
"KENDİSİNİ KRAL MODUNA ALMIŞ"
Gürcan Bilgiç/Sabah: "İsmail Yüksek'i savunduk hep beraber. Milli Takım'ın en iyisi nasıl oynamaz diye yorumlar da yaptık. Kendisi özel olarak hocasını haklı çıkarttı. Ne koştu ne koşturdu. "Kral" moduna almış kendisini, "ekstra" olduğunu falan zanneder gibiydi. Kerem, Rize maçında da dün de "ölü topları", daha da "öldürme" göreviyle oynadı. Böyle bir oyuncu maçı tek olumlu hareket yapamadan bitiriyor. Rize maçının "travması" vardır elbette üstlerinde. Bu havayı değiştirecek olanlar ne yaptı, hangi odalarda sohbetler oldu merak ediyorum. Maç biterken VAR'ın tuzağına düşürdüğü genç bir hakem kararı, sonucu belirledi. Semedo rakibini tutuyor, VAR'daki arkadaş "çekti" diyor. İlhan Palut tuzağı kurdu, oyuncuları uyguladı. MHK'nin emir erleri gereğini yaptı. Sahada da saha dışında da savruluyor koca takım."
"TEK ÇARE DERBİ"
Banu Yelkovan/Hürriyet: "Fenerbahçe cephesinde ise başka bir ağırlık vardı. Yoğun fikstür, daralan kadro, üst üste gelen sonuçların yarattığı mental yük bu maçı sadece bir çeyrek final değil; aynı zamanda bir toparlanma, nefes alma ve derbi öncesi kendini yeniden kurma fırsatına dönüştürmüştü. Gel gör ki bu onlar açısından da maçın ritmine bir türlü yansımadı. Fenerbahçe’nin biraz daha fazla topa sahip olduğu, biraz daha fazla ceza sahasında göründüğü, biraz daha tehditkâr olduğu ama ‘biraz’ların bir türlü ‘yeterince’ye dönüşemediği maç iki uzatma devresinin son anlarına kadar aynı temposuzlukta ilerledi, taraflardan birini rahatlatacak diğerini hamle yapmaya zorlayacak kırılma anı bir türlü gelmedi. Ta ki 117. dakikada Kramer, Semedo’nun müdahalesinde yerde kalana, VAR’dan gelen penaltı Jevtovic’in ayağından gole dönene kadar. Maçın kalan uzatma dakikaları tamamından çok daha heyecanlı geçse de Fenerbahçe için gol sesi bir türlü gelmedi ve sarı lacivertliler için sezonu kurtarmak için tek çare, derbi kaldı."
"BÖYLE ŞEY OLUR MU?"
Rıdvan Dilmen: "Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda Beşiktaş maçında 3-4 kilit oyuncuya izin! Sonra deplasmana gitmek zorunda kal! Böyle şey olur mu? Ligde şampiyonluğun garanti değil ki! Kupada 4 büyüklerden üçü çeyrek finali kendi evlerinde oynuyor! Sen deplasmanda! Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu Büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!"