Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı öncesinde Lazio ile bu akşam kritik bir sınava çıkacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki ilk maçına Feyenoord karşısında çıkacak olan Fenerbahçe, Lazio maçıyla birlikte takımı son kez test edecek. Fenerbahçe, taraftarı önünde oynayacağı Lazio maçını kazanmak ve hazırlık dönemindeki 4. galibiyetini almak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin Lazio karşısındaki ilk 11'i ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı öncesinde Fenerbahçe sahasında Lazio ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Yeni sezon öncesi Jhon Duran ve Archie Brown'u transfer ederek kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Lazio karşısında kazanmak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?