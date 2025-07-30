Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa maçı öncesi son sınav
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı öncesinde Lazio ile kritik bir sınava çıkacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki ilk maçına Feyenoord karşısında çıkacak olan Fenerbahçe, Lazio maçıyla birlikte takımı son kez test edecek. Fenerbahçe, taraftarı önünde oynayacağı Lazio maçını kazanmak ve hazırlık dönemindeki 4. galibiyetini almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı öncesinde Fenerbahçe sahasında Lazio ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Yeni sezon öncesi Jhon Duran ve Archie Brown'u transfer ederek kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Lazio karşısında kazanmak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?