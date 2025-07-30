Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa maçı öncesi son sınav

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı öncesinde Fenerbahçe sahasında Lazio ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Yeni sezon öncesi Jhon Duran ve Archie Brown'u transfer ederek kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Lazio karşısında kazanmak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?